Incidente nella notte a Isernia, Suv si ribalta in contrada Le Piane

Probabilmente i due ragazzi, entrambi infermieri, stavano facendo un giretto in auto, per la strada che porta allo stadio Lancellotta di Isernia, in contrada Le Piane. Magari una distrazione, o altre cause in corso di accertamento, hanno fatto sì che il conducente perdesse il controllo del Suv, che si è ribaltato, restando con il tettuccio sull’asfalto. Niente di grave, per fortuna. La ragazza è uscita da sola dall’auto ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto Carabinieri e i sanitari del 118, che hanno estratto il conducente rimasto nell’auto perché leggermente ferito. Essendo un infermiere, ha preferito non muoversi, aspettando i soccorsi. Comunque ferite solo superficiali per lui che se l’è cavata praticamente indenne.