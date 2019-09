Incidente nel cuore della notte, cinque feriti in ospedale

Incidente stradale nel cuore della notte sulla SS 17 nei pressi di Bojano. Intorno all’una sono stati allertati i soccorsi ai numeri del 118 e al centralino dei Vigili del fuoco.

Cinque le persone coinvolte rimaste ferite nello scontro fra due autovetture. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni. Tutti sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli di Campobasso per accertamenti sanitari. Intanto i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la strada e i Carabinieri hanno effettuato i rilievi utili a risalire all’esatta dinamica dell’incidente.