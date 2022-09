Incidente nei pressi dello Zuccherificio: camion finisce fuori strada

Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto questa mattina, venerdì 30 settembre, allo svincolo dello Zuccherificio dalla strada che da Campobasso porta a Termoli. Un camion, in piena curva, è finito fuori strada arrestando la sua corsa sull’erba ai lati della carreggiata.

Tra le possibili cause anche l’asfalto reso viscido dalla pioggia che in queste ore sta bagnando la costa e non solo. Un incidente che fortunatamente non ha avuto gravi ripercussioni né per il conducente, né per gli altri automobilisti.