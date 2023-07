Incidente nei campi: trattore si ribalta, ferito il conducente

Un uomo di 77 anni è rimasto ferito in un incidente con il trattore avvenuto questa mattina, 15 luglio, nelle campagne di Mafalda, in provincia di Campobasso. L’agricoltore, che stava lavorando nei campi, è riuscito a salvarsi fortunosamente quando il mezzo si è ribaltato, evitando di essere schiacciato dal peso del trattore.

L’incidente si è verificato in circostanze ancora da accertare. Secondo le prime informazioni, l’anziano agricoltore stava conducendo il suo trattore lungo un terreno collinare quando, per ragioni ancora sconosciute, il veicolo si è ribaltato lateralmente.

Le squadre di soccorso sono state allertate immediatamente e si sono recate sul luogo dell’incidente. L’anziano è stato trovato cosciente, ma gravemente ferito. È stato subito trasportato in elisoccorso all’ospedale più vicino, dove sta ricevendo le cure necessarie per le sue lesioni.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte dell’incidente. Sono stati convocati esperti per esaminare il veicolo e raccogliere prove sul terreno circostante. È possibile che le condizioni del terreno accidentato abbiano contribuito all’accaduto, ma al momento non ci sono certezze in merito.

L’incidente mette in luce l’importanza della sicurezza nei lavori agricoli e richiama l’attenzione sulla necessità di adottare precauzioni adeguate durante l’utilizzo di macchinari pesanti come i trattori. Gli agricoltori sono incoraggiati a seguire le norme di sicurezza, a ricevere formazione specifica sull’uso di attrezzature agricole e a mantenere una manutenzione regolare dei veicoli.

La comunità locale è rimasta colpita dall’incidente e ha espresso la propria solidarietà all’anziano agricoltore e alla sua famiglia. Gli auguri di pronta guarigione sono arrivati da tutti coloro che conoscono e stimano l’uomo, mentre i vicini di casa si sono offerti di fornire supporto nelle attività quotidiane fino al suo completo recupero.

Gli aggiornamenti sulle condizioni dell’anziano agricoltore saranno forniti non appena disponibili. Nel frattempo, si invita la comunità a riflettere sull’importanza della sicurezza nei lavori agricoli e a prestare la massima attenzione durante le attività svolte con macchinari pesanti come i trattori, al fine di prevenire futuri incidenti simili.

(FOTO ARCHIVIO)