Incidente nei campi per una donna, il Soccorso Alpino mette in salvo una 36enne

Alle 13:52 di questo pomeriggio il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato dalla Centrale operativa del 118 per un intervento tecnico sanitario di emergenza nell’agro di Sepino.

Una donna di anni trentasei residente a Sepino, durante il lavoro nei campi, ha subito un trauma all’arto inferiore sinistro.

Non avendo indicazioni precise su dove la donna si fosse infortunata è stato utilizzato l’SMS Locator, un sistema di geolocalizzazione del CNSAS, che mediante un messaggio di testo inviato da una centrale operativa del Soccorso Alpino, fornisce le coordinate precise della persona in difficoltà.

Ottenute le coordinate dell’incidente, due squadre del CNSAS si sono recate sul posto, in costante contatto con la Centrale operativa del 118 e con i Carabinieri di Sepino.

La donna è stata quindi immobilizzata e posta su una speciale barella per gli interventi in ambiente impervio in dotazione al Soccorso Alpino, mediante la quale è stata portata sulla via carrabile dove ad attenderla c’era un postazione territoriale del 118 ed un’auto medica provenienti da Campobasso.

La donna è stata quindi affidata alle cure dei sanitari.

L’intervento si è concluso appena dopo le 15:00