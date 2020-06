Incidente nei campi, 29enne cade dal trattore. Trasferito al Cardarelli

Ancora un incidente nei campi in Molise: per cause il corso di accertamento un 29enne è caduto dal trattore che stava guidando in territorio di San Giuliano di Puglia. Sul posto sono immediatamente arrivati i volontari del 118 che dopo aver prestato al 29enne le prime necessarie cure del caso, lo hanno trasportato al Cardarelli. Le condizioni del 29enne non sembrano comunque destare preoccupazione. Per lui diverse ferite riportate durante la caduta dal mezzo agricolo.