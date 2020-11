Incidente mortale sulla Statale 16, nessuna autopsia sul corpo del 36enne

Nessuna autopsia sul corpo di Luigi Santoro, il 36enne rimasto vittima di un incidente stradale nella serata di ieri, 5 novembre, intorno alle 21.30 circa lungo la Statale 16, in zona Campomarino. Stando alle prime ricostruzioni la station wagon con alla guida il 36enne ha tamponato un tir. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo. Luigi stava facendo ritorno a casa a San Paolo Civitate dopo una giornata di lavoro in una macelleria di Termoli. La station wagon si è violentemente schiantata contro il tir. La procura di Larino, come da prassi, ha aperto un fascicolo per indagare sull’accaduto e chiarire le colpe. Intanto in giornata è atteso il nulla osta del Pm per la restituzione della salma ai familiari di Luigi.