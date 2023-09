Incidente mortale sulla Statale 16, anche Termoli piange Michele Marinaccio

Anche Termoli piange Michele Marinaccio, il 61enne che nella giornata di ieri, venerdì 22 settembre ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla Statale 16 tra Foggia e San severo. La sua auto, un’Alfa Romeo Stelvio si è schiantata contro un tir. Per lui non c’è stato nulla da fare. Era originario di Accadia ma in questi ultimi anni aveva vissuto a Termoli dopo essere divenuto direttore di una nota catena di supermercati per la casa. Il tir avrebbe travolto l’auto spingendola oltre il guardrail. I funerali di Michele si svolgeranno nel suo paese d’origine alle 15.30 di oggi, sabato 23 settembre.

Foto: Foggiatoday