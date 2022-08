Incidente mortale sulla Bifernina, perde la vita un giovane (LE FOTO)

È di due auto coinvolte e di un giovane che ha perso la vita il bilancio del grave incidente che si è verificato questa sera, 11 agosto, sulla Bifernina all’altezza del bivio di Lucito. Per cause ancora in corso di accertamento le due auto, un’Alfa Romeo Stelvio e una Mercedes, si sono scontrate con conseguenze purtroppo nefaste. A perdere la vita un giovane. In ospedale per accertamenti gli occupanti dei due mezzi.

Sul posto sono intervenuti 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco. Traffico in tilt a lungo per consentire le operazioni di rilievo e rimozione dei mezzi.