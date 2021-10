Incidente mortale nei pressi del bivio di Busso, una vittima e due feriti (FOTO)

Pesante il bilancio dell’incidente stradale avvenuto un’ora fa sulla Statale 87 al chilometro 128.160 in prossimità del bivio di Busso. Una persona è deceduta in seguito all’impatto violentissimo della sua autovettura con un’altra auto. Anche altre due persone sono rimaste ferite. Al momento si procede a senso unico alternato per permettere i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti. Sul posto Vigili del fuoco, operatori del 118, tecnici dell’Anas, Polizia Stradale e Carabinieri. Si registrano forti rallentamenti alla circolazione. La vittima è deceduta subito dopo il trasporto in ospedale. SEGUONO AGGIORNAMENTI

Incidente mortale nei pressi del bivio di Busso, una vittima e due feriti