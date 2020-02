Incidente mortale, la Procura dispone l’autopsia sul corpo della vittima

Non si svolgeranno prima di lunedì prossimo (10 febbraio) i funerali del giovane Tomas Hoti, morto a 20 anni dopo un’agonia durata sei giorni. Il 31 gennaio scorso rimase gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nei pressi dello svincolo per San Massimo-Campitello Matese. La sua Fiat Punto si scontrò con un furgone alla cui guida c’era un 40enne di Busso. La Procura incaricherà un medico legale e presumibilmente lunedì si svolgerà l’autopsia. Intanto a Macchiagodena (paese che ha accolto Tomas sin da quando era bambino) il dolore e lo strazio sono ben tangibili fra la gente che ha sempre mostrato vicinanza verso la famiglia del giovane, fornendogli aiuto morale e spirituale.