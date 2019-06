Incidente mortale al bivio per Petacciato

REDAZIONE TERMOLI

Incidente mortale, nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, sulla statale 16 nei pressi del bivio per Petacciato. A perdere la vita il conducente a bordo della Fiat Punto. Per l’uomo che viaggiava in direzione Termoli non c’è stato nulla da fare, sarebbe morto sul colpo a seguito delle gravissime ferite riportate. Immediato l’arrivo sul luogo dell’incidente delle forze dell’ordine e dei Vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre della lamiere della Punto il corpo dell’uomo. Nella Delta, invece, viaggiava un uomo di nazionalità straniera ma residente in zona che è stato trasportato al pronto soccorso dai sanitari del 118 Molise intervenuti con i volontari della Misericordia.

