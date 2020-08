Incidente in via Pertini tra auto e scooter, serie le condizioni di un 49enne

Ennesimo incidente stradale in via Pertini a Termoli, all’incrocio con via Tevere nel pomeriggio di oggi, 4 agosto, intorno alle 17 circa. A rimanere coinvolti sono stati uno scooterone di grossa cilindrata ed un’auto. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro ma dalle prime informazioni sembrerebbe che un uomo M.D.G. sia rimasto ferito in modo serio. Immediato l’intervento dei volontari della Misericordia di Termoli e del 118 Molise che hanno provveduto a trasportare l’uomo presso l’ospedale San Timoteo. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale per tutti i rilievi del caso.