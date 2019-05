REDAZIONE TERMOLI

Incidente tra due auto nel tardo pomeriggio di oggi in via Martiri della Resistenza a Termoli. A rimanere coinvolte sono state due auto per motivi ancora al vaglio dei Vigili Urbani intervenuti sul posto. Si è reso necessario anche l’arrivo di una ambulanza che ha prestato le prime cure. Non si sarebbe reso necessario il trasporto in ospedale per gli automobilisti.