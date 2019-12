Traffico bloccato lungo su via Campania, a Venafro, questo pomeriggio, mercoledì 25 dicembre, per lo scontro, ad un incrocio, tra un Suv Maserati e una Panda. Sul posto Carabinieri e 118, solo una contusione per il conducente della piccola Panda che ha avuto la peggio nell’urto con la potente Maserati.