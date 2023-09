Incidente in via America, l’ultimo di una lunga serie

Fortunatamente nessuna grave conseguenze per i conducenti dei due mezzi rimasti coinvolti in un incidente stradale poco prima delle 13 di oggi, venerdì 29 settembre. E’ avvenuto tra una Citroen e un furgone ed è l’ennesimo di una lunga serie di inicidenti in via America. L’impatto è stato violento tra i due mezzi con l’auto che ha riportato ingenti danni alla carrozzeria. Il furgone, invece, dopo l’urto ha invaso la corsia opposta. Immediato l’arrivo dei soccorritori che hanno trasportato la donna alla guida della Citroen in ospedali per controlli. Sul posto intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso.