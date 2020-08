Incidente in paese, auto con stranieri del posto a bordo si schianta contro un muro

Secondo una prima versione quelle persone a bordo della Fiat Punto che questa notte si è schiantata contro un muro in via Bari non erano i migranti scappati dallo Sweet Dreams di Campomarino, ma due stranieri residenti a Montecilfone. Emergono nuovi dettagli dopo l’incidente che questa notte ha destato non poco scalpore a Guglionesi. Sono stati gli accertamenti condotti dai carabinieri della compagnia di Termoli a chiarire i contorni della vicenda. Fortunatamente i due stranieri sembrerebbero essere in buone condizioni.