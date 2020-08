Incidente in moto, Trivento in lutto per la morte del sergente Fabrizio Ariola

L’intera comunità di Trivento si è stretta attorno al dolore per il tragico incidente in moto avvenuto ieri, lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, in direzione sud, che ha coinvolto un’auto e una moto e che ha visto morire il centauro 38enne Fabrizio Ariola di Foggia. L’uomo un militare dell’Esercito italiano, era sposato con una donna di Trivento ed aveva due figli. Stando alle prime ricostruzioni sembrava che il centauro si fosse scontrato con un’autovettura che viaggiava in senso opposto. Invece a quanto pare avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe stato sbalzato dalla moto. Inutili i soccorsi da parte del personale del 118. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio alla famiglia e al suocero, Nicola Pavone, dirigente della regione Molise.

FOTO: lagazzettadelmezzogiorno.it