Incidente in moto sulla Statale, non ce l’ha fatta la donna

Non ce l’ha fatta la donna coinvolta nell’incidente di questo pomeriggio sulla SS 647. Troppi gravi le ferite riportate nello schianto che ha visto la moto, guidata dal marito, impattare contro una Fiat Punto che sembrerebbe, dalle prime ricostruzioni, aver invaso la corsia opposta nel tentativo di immettersi da una stradina secondaria. Marito e moglie, a bordo della moto, sono stati scaraventati a molti metri di distanza ed ai soccorritori, giunti immediatamente sul posto, è apparsa subito evidente la gravità della situazione. La donna, 50enne, M.M. le sue iniziali, di Morrone del Sannio, è deceduta in serata presso il Cardarelli di Campobasso, mentre il marito resta in gravi condizioni.