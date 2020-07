Incidente in monopattino nella zona industriale

Sul posto i volontari del 118: il conducente del mezzo a due ruote trasportato al Cardarelli

L’incidente è accaduto questo pomeriggio dopo le 15. Per cause in corso di accertamento, nella zona industriale del capoluogo, il conducente di un monopattino è caduto rivinosamente a terra. Sul posto alcuni passanti, vedendo la scena, hanno immediatamente allertato i soccorritori del 118 i quali, dopo le prime necessarie cure del caso hanno provveduto a trasportare il conducente del monopattino presso l’ospedale Cardarelli.