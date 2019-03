Incidente in galleria sulla Trignina: non ce l’ha fatta il centauro 44enne

REDAZIONE

ISERNIA

Purtroppo non ce l’ha fatta il centauro 44enne che il 28 febbraio scorso è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente lungo la SS 650 (Fondovalle Trigno), al km 10,800, in agro di Sessano del Molise. Troppo gravi le ferite riportate dall’uomo che mentre viaggiava a bordo della sua moto – per cause ancora da chiarire – ha impattato con una Panda guidata da un pensionato della Valle del Volturno. All’arrivo del 118 le condizioni del 44enne erano subito apparse gravi con il conseguente trasferimento presso il Veneziale d’Isernia in codice rosso.