Incidente in galleria, stazionarie le condizioni del centauro 44enne

REDAZIONE

ISERNIA

Restano gravi ma stazionarie le condizioni del centauro vittima dello spaventoso incidente verificatosi ieri pomeriggio, intorno alle 15, nella galleria “Sella Venditto”, al chilometro 10,600 della Strada Statale 650 “Trignina”, nel territorio di Sessano del Molise. L’impatto frontale è avvenuto tra una moto e una Fiat Panda, guidata da un pensionato di Montaquila. Ad avere la peggio il motociclista, un 44enne di Campobasso che è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’Ospedale “Veneziale” di Isernia. Dopo gli esami di rito l’uomo è stato trasferito presso il reparto di Rianimazione dello stesso presidio ospedaliero dove, le sue condizioni di salute, sono monitorate costantemente. I medici ancora non sciolgono la prognosi ma nelle ultime 24 ore non c’è stato un peggioramento del suo stato, aspetto quest’ultimo che lascerebbe ben sperare.

Intanto proseguono le indagini da parte della Polizia Stradale per comprendere la dinamica e le cause dell’incidente. All’arrivo dei sanitari la situazione è sembrata drammatica, il 44enne è stato trasportato urgentemente in ospedale con un’ambulanza. Il pensionato, a bordo della Panda, era visibilmente in stato di choc.