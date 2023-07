Incidente in galleria a Macchia d’Isernia, tre feriti

Carambola tra tre auto all’interno della galleria di Macchia d’Isernia, sulla statale 85. Coinvolte una Lancia, una Volvo e una Cinquecento. Il traffico è rimasto bloccato in entrambe le direzioni il tempo necessario per liberare la galleria dalle auto incidentate: sul posto si sono recati 118 e Polizia Stradale. L’incidente nella tarda mattinata di oggi, venerdì 7 luglio: due le persone portate al Veneziale di Isernia per condizioni che non destano preoccupazione.