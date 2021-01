Incidente in appartamento, i Vigili del Fuoco salvano una donna: era priva di sensi e in ipotermia

Un intervento salvavita da parte dei Vigili del Fuoco di Campobasso che questa sera, sabato 23 gennaio, intorno alle 23 hanno tratto in salvo una signora che aveva avuto un incidente nel proprio appartamento in via Garibaldi a Campobasso. Allertati da alcuni vicini per la fuoriuscita di acqua da un’abitazione del piano superiore, i Vigili del Fuoco si sono recati sul luogo e sono entrati nell’appartamento da una finestra. All’interno hanno trovato riversa a terra una donna priva di sensi. Immediatamente hanno allertato i soccorsi. Giunti immediatamente sul posto gli operatori del 118 hanno constatato che la signora era viva, seppur in stato di ipotermia. Ciò fa desumere che l‘incidente, presumibilmente una caduta domestica, fosse successo molto tempo prima. Trasportata presso il pronto soccorso del Cardarelli è stata affidata alle cure dei sanitari dell’ospedale.