Pomeriggio di sangue in A14, perde la vita una bambina

REDAZIONE

Ore 19.55. La bambina deceduta nell’incidente ha 11 anni ed è di Rieti. I genitori sarebbero in gravi condizioni presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo.

Ore 19.43- E’ di una bimba che ha perso la vita il bilancio di un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio in A14, tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara, sul tratto Bologna-Taranto. Stando alle poche e frammentarie informazioni che trapelano, nello scontro la bambina avrebbe perso la vita mentre la mamma e il papà sarebbero stati trasferiti in pronto soccorso ma non si sanno ancora le loro condizioni di salute. Sul posto i vigili del fuoco di San Severo e la Polizia Autostradale di Vasto Sud.

Sulla A14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara, si è resa necessaria la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al km 498, nel quale è rimasta coinvolta un’autovettura. All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 1 km di coda. Dopo l’uscita obbligatoria di Poggio Imperiale, è possibile proseguire attraverso la Statale 16 Adriatica e rientrare successivamente in autostrada a Termoli. Sul luogo dell’evento sono presenti: il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

*Seguono aggiornamenti