Incidente ferroviario Zagarolo, molisani ancora ‘bloccati’ a Roma

Disagi a non finire per i pendolari molisani dopo il deragliamento avvenuto questa mattina intorno alle 4 nei pressi della stazione di Zagarolo. Fortunatamente nell’incidente ferroviario non si è registrato nessun danno alle persone. I collegamenti ferroviari hanno subito modifiche e sono stati attivati i servizi sostitutivi con gli autobus. Sono ancora all’incirca un centinaio i molisani accampati e sballottati da un pullman all’altro che attendono in piazza Cinquecento, davanti alla stazione Termini, nel tentativo di ripartire alla volta di Venafro, Isernia e Campobasso.