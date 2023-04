Incidente e tir in panne nello stesso momento in galleria, traffico in tilt sulla Statale

Pomeriggio complicato sulla Strada Statale 87, precisamente sulla tangenziale alle porte di Campobasso, nei pressi dell’ospedale. Intorno alle 15 di oggi, venerdì 21 aprile, due “incidenti” simultanei all’interno della galleria Lama Bianca hanno mandato il traffico in tilt. Fino all’arrivo delle forze dell’ordine e degli operatori dell’Anas che hanno provveduto a regolare la circolazione, istituendo il senso unico alternato fino a quando non è stata liberata la galleria.

L’incidente è avvenuto al chilometro 130+100 della SS 87 ed ha visto coinvolte due auto e un suv, un’Opel, una Smart e una Jeep: nessuna conseguenza seria per gli occupanti dei veicoli.

Nello stesso momento, duecento metri più avanti, al chilometro 130+300, della galleria, un tir è andato in panne rimanendo bloccato in galleria.

Il tempo necessario per liberare la carreggiata dai veicoli e la circolazione è tornata regolare: piccoli disagi per gli automobilisti che si trovavano a transitare in zona in quel momento.