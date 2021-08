Incidente di Ferragosto, ha smesso di battere il cuore della 16enne ricoverata a Pescara

Ha smesso di battere questa mattina, 17 agosto, il cuore della ragazza di 16 anni di Termoli coinvolta in un incidente stradale nella serata di Ferragosto. La giovane si trova a bordo di una Mini Cooper assieme ad altri due ragazzi quando all’improvviso, e per cause ancora in corso di accertamento, la macchina è uscita fuori strada e si è ribaltata lungo la Provinciale 51 che collega Termoli con Petacciato nei pressi di un curvone. Un incidente drammatico. Le condizioni della ragazza sono apparse subito molto gravi: prima la corsa in pronto soccorso al San Timoteo e di qui il trasferimento presso l’ospedale di Pescara dove era giunta in coma. Nel primo pomeriggio di oggi il cuore della giovane ha smesso di battere, dopo che era stata dichiarata la morte celebrale già nella giornata di domenica. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti del Commissariato di Termoli che hanno iscritto sul registro degli indagati il conducente del mezzo, un 20enne risultato positivo all’alcol test.