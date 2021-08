Incidente di Ferragosto, eseguita l’autopsia sulla 16enne. Si attendono gli esami sull’auto

E’ iniziata verso le 11.30 di mattina l’autopsia sul corpo di V.C., la 16enne di Termoli che è rimasta vittima del terribile incidente stradale che si è verificato nel giorno di Ferragosto. La giovane si trovava a bordo della Mini condotta da un 19enne sempre di Termoli quando, per cause ancora in corso di accertamento, la macchina è uscita fuori strada lungo la Provinciale 51 che collega Termoli con Petacciato e si è ribaltata, finendo a 180 gradi sull’asfalto. Le condizioni della giovane sono apparse subito molto gravi e dopo un primo trasferimento in pronto soccorso all’ospedale di Termoli è partita alla volta di Pescara dove è arrivata in coma. Poco dopo la morte celebrale e il 17 agosto scorso anche il cuore della 16enne ha smesso di battere. La Procura di Larino ha quindi disposto l’autopsia sul corpo della ragazza e affidato questa mattina, 23 agosto, l’incarico al medico legale di Foggia che si occuperà dell’esame svolto presso l’obitorio del San Timoteo di Termoli. La Procura ha anche disposto gli accertamenti tecnici irripetibili sulla macchina della tragedia e acquisito un video pubblicato sui social che riprende alcuni attimi del viaggio di andata dei tre ragazzi a bordo della Mini. Gli inquirenti vogliono fare luce su tutto quello che è accaduto prima dell’incidente e della morte della ragazza. Il 19enne alla guida del mezzo è indagato con l’accusa di omicidio stradale. La sua posizione è aggravata anche dal fatto che al momento dell’incidente aveva un tasso alcolemico di molto superiore alla norma.