Incidente di Ferragosto, autopsia sulla 16enne. Acquisito video dai social

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo della 16enne di Termoli morta a seguito del drammatico incidente stradale che si è verificato nella giornata di Ferragosto. V.C, queste le iniziali della giovanissima, si trovava a bordo di una Mini Cooper con altri due ragazzi quando all’improvviso, e per cause ancora in corso di accertamento da parte degli agenti del Commissariato di Termoli, l’auto si è ribaltata nei pressi di una curva sulla provinciale 51 che collega Petacciato a Termoli. Le condizioni della ragazza sono apparse subito molto gravi e dopo un primo trasferimento in pronto soccorso a Termoli è stata nuovamente trasferita presso l’ospedale di Pescara dove, però, è arrivata in coma e dove i medici non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte celebrale. Nella giornata di ieri, 17 agosto, anche il cuore della 16enne ha smesso di battere. Adesso si aggrava la posizione del 20enne che era alla guida della macchina e che è risultato essere positivo all’alcool test. L’imputazione per lui da lesioni gravissime si trasforma in omicidio stradale mentre le indagini della Polizia si concentrano sui social e in particolare su un video che era stato pubblicato su Instagram da uno dei due ragazzi e che è stato acquisito dagli inquirenti per fare chiarezza su quanto sarebbe accaduto nei momenti prima dell’incidente e a quanto tempo prima risalga quel filmato.