Incidente d’auto per i The Kolors prima del concerto a Venafro: “Un camion era in contromano”

In una storia Instagram pubblicata nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 giugno 2022, il cantante dei The Kolors Stash ha raccontato di aver avuto un incidente stradale mentre con la band di stava recando al concerto in programma ieri a Venafro: “Un camion andava contromano”. I musicisti stanno bene, hanno suonato regolarmente e non si fermano: ecco il calendario del tour estivo.

Il messaggio era accompagnato dalla fotografia del furgone con cui la band era in viaggio. Dalla foto si vede il vetro in mille pezzi e il camion coinvolto nell’incidente.