Incidente da brivido per una comitiva di molisani (LE FOTO)

Un incidente stradale da brividi per una comitiva di molisani di ritorno da un viaggio a Potenza dove avevano partecipato ad un evento promozionale. E’ accaduto, un’ora fa circa, (ore 17,30 di oggi, venerdì 26 ottobre) su un tratto di viadotto della Statale che collega Potenza e Barletta. I nove molisani erano a bordo di un minivan che si è ribaltato al contatto con un’auto furgonata la quale poi si è scontrata con un altro mezzo in transito. Il ribaltamento del minivan è stato terribile ed ha fatto temere il peggio per i nove passeggeri a bordo che ora possono ritenersi miracolati. Per loro solo ferite e contusioni lievi, soccorsi dai Vigili del fuoco, dal 118 e dalla Polizia Stradale. Stando ad un primo racconto dei molisani, sembra che la loro corsia di marcia sia stata invasa dal mezzo furgonato e solo per un caso fortuito il conducente del minivan è riuscito ad evitare l’impatto frontale andando a toccare il guardrail per poi finire ruote all’aria.