Incidente con la moto sulla A1: “Sandro sta meglio”

“Sandro sta meglio. E’ stato risvegliato dal coma farmacologico, presto lascerà la terapia intensiva e appena possibile inizierà un percorso di riabilitazione”. Sono queste le parole affidate a mezzo social dalla sorella di Sandro Travaglini, il biker termolese che lo scorso 16 novembre aveva avuto un brutto incidente con la sua moto nel tratto aretino dell’Autostrada del Sole mentre stava facendo rientro a casa.

“Spero di cuore che i prossimi aggiornamenti potrà presto darveli lui. Approfitto per ringraziare tutti coloro i quali ci sono stati vicini con un pensiero, grazie ai miei zii, ai miei cugini che non ci hanno mai lasciati soli, grazie agli amici di mio fratello, grazie alla Polizia e a chi ha protetto e confortato mio fratello quando era sull’asfalto, grazie ai soccorritori che dall’asfalto lo hanno raccolto, grazie ai medici che gli hanno salvato la vita e grazie a tutti quelli che hanno contribuito e contribuiranno a fare in modo che Sandro possa tornare sulla moto, perché nonostante tutto e così che vogliamo rivederlo: felice, libero, padrone della sua vita”.