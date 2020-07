Lunghe code e traffico in tilt sulla Statale 16 all’altezza di Petacciato per un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto al km 531.500. Tre le vetture coinvolte e un ferito. Il traffico è stato bloccato per diverso tempo e riaperto alle 14. Sul posto carabinieri di Termoli, 118, vigili del Fuoco e 2 squadre Anas.

