Incidente auto-moto nel piacentino: muore il 35enne termolese Pierluigi Gianfagna

Non ce l’ha fatta Pierluigi Gianfagna il 35enne di Termoli che nella domenica appena passata è rimasto vittima di un tragico incidente stradale sulla Statale 45 dell’Alta Val Trebbia, tra Gorreto e Ottone, nel piacentino. Pierluigi era in sella alla sua moto con un gruppo di amici quando, intorno a mezzogiorno, la sua moto si è scontrata contro un’auto. Da subito le condizioni del centauro sono apparse gravissime. Dopo essere stato soccorso dalla Croce Rossa di Ottone è stato trasferito in elisoccorso presso l’Ospedale Maggiore di Parma. Purtroppo le ferite riportate durante l’impatto violentissimo con l’auto non gli hanno lasciato scampo. I funerali si svolgeranno a Termoli, il 15 settembre alle ore 10,30 nella chiesa di San Pietro e Paolo.