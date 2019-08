Incidente auto-moto in galleria, ferito un centauro

CAMPOBASSO

Un incidente si è verificato intorno alle 13,30 circa, di oggi (venerdì 2 agosto), nei pressi della galleria Lama Bianca, lungo la strada statale 87 (km 130.500). Un’auto e una moto, per cause ancora da accertare, hanno impattato violentemente. Ferito il centauro. Traffico rallentato lungo l’arteria e temporaneamente deviato per meglio consentire le operazioni di soccorso. Sul posto Anas, gli agenti della Polstrada per effettuare tutti gli accertamenti del caso e i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare soccorso al centauro ferito. Al momento la circolazione lungo l’arteria procede regolarmente.