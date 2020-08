Incidente auto contro moto sulla Provinciale, non ce l’ha fatta il motociclista

Una brutta domenica questa per il Molise. Purtroppo non ce l’ha fatta il motociclista rimasto ferito gravemente nell’incidente che si è verificato nella mattinata di oggi, 9 agosto, sulla Provinciale 150 in territorio di Palata tra una moto e un’auto. Le condizioni del centauro erano apparse da subito disperate ed era stato trasportato immediatamente al Cardarelli di Campobasso. Sono due i motociclisti che oggi hanno perso la vita sulle strade molisane. Un tristissimo bilancio di una domenica di agosto.