REDAZIONE

Sono due i feriti coinvolti in un incidente verificatosi stamattina all’ingresso della Variante di Venafro. Trasferiti all’ospedale “F. Veneziale” di Isernia, le loro condizioni non sarebbero gravi. Oltre ai sanitari del 118 sul posto anche gli agenti della Polstrada di Isernia, che hanno effettuato i rilievi del caso e stanno indagando sulle cause e le dinamiche del sinistro. Intervenuti anche i carabinieri che hanno gestito il traffico. Disagi e rallentamenti sull’arteria stradale.