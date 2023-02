Incidente all’ingresso della Tangenziale, in 5 finiscono in ospedale

Nottata impegnativa per i vigili del fuoco: un’auto si ribalta a Bojano, ferito il conducente. Uomo intossicato dall’incendio della propria vettura parcheggiata in un garage condominiale e il maltempo abbatte alberi secolari a Montagano

Nottata impegnativa per I vigili del fuoco di Campobasso impegnati in diversi fronti sul territorio provinciale.

A Campobasso sono intervenuti in un incidente all’ingresso della tangenziale est nei pressi del terminal. Nello scontro sono rimaste coinvolte 6 persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Cinque sono finite in pronto soccorso trasferite per accertamenti dal personale medico del 118. Sul posto i vigili del fuoco che hanno chiuso il tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso.

Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi di rito.

A Bojano il proprietario di un’auto è finito in ospedale in codice rosso dopo aver inalato i fumi tossici dell’incendio della sua vettura che si è verificato all’interno di un box condominiale. L’uomo, per cercare di limitare i danni, ha respirato i fumi tossici ed è finito in ospedale. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Così come sono ancora da verificare le cause del ribaltamento di un’auto su una stradina in territorio di Monteverde di Bojano, lievemente contusi i due occupanti.

Causa forti raffiche di vento abbattuti alberi di alto fusto sulla provinciale 73 dir E in agro di Montagano, strada chiusa al traffico il tempo necessario allo sgombero delle piante dalla sede stradale.