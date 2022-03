Incidente alle porte di Campobasso, scontro fra auto e tanta paura

Un incidente stradale si è verificato poco prima delle 13,00 di oggi 4 marzo alle porte di Campobasso. Due auto si sono scontrate in prossimità dell’incrocio fra contrada Colle dell’Orso e la fondovalle Tappino nel tratto iniziale a poche centinaia di metri dal centro abitato. Un punto nevralgico dove in passato si sono verificati altri incidenti analoghi. L’impatto è stato violento, ma sembra che non abbia per fortuna provocato feriti gravi agli occupanti dei mezzi che sono stati soccorsi anche dai Vigili del fuoco di Campobasso. Fortemente rallentata la circolazione per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi.