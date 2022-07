Incidente all’altezza del bar Europa, tornano le polemiche sulla sicurezza della strada

Un ennesimo incidente si è verificato questa mattina, 6 luglio, all’altezza del bar Europa, nei pressi della zona industriale luogo molto trafficato della città e teatro, già in passato, di diversi incidenti. A scontrarsi due vetture senza delle conseguenze gravi per i conducenti. Già in passato ci siamo occupati della situazione e delle richieste dei cittadini avevate all’amministrazione comunale di provvedere ad una adeguata sistemazione della segnaletica. Cosa che, ad oggi, ancora non viene effettuato.