E’ di una persona trasferita in pronto soccorso a Termoli per fortuna in condizioni non gravi il bilancio di un incidente che si è verificato questo pomeriggio, 18 ottobre, presso la zona industriale di Termoli. A scontrarsi per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, sono state due macchine. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno soccorso l’uomo, di 61 anni, e lo hanno trasferito in pronto soccorso per accertamenti.