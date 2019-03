REDAZIONE TERMOLI

Un’auto guidata da un anziano avrebbe travolto una motocicletta alla rotonda sita in via del Mare a Termoli causando la caduta a terra dei due centauri a bordo. L’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 19.30 circa. Ad avere la peggio proprio i due motociclisti che per fortuna hanno riportato solo delle leggere ferite. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani che hanno dovuto compiere i rilievi del caso e regolare la circolazione.