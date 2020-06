Incidente Alex Zanardi, Donatella Perrella: «Ce la farai Campione»

L’incidente in cui è rimasto coinvolto Alex Zanardi ha scosso anche il mondo paralimpico molisano. Dopo l’impatto contro un camion, mentre si trovava sulla sua handbike sulla statale 146 nei pressi di Pienza, impegnato nella staffetta di ‘Obiettivo tricolare’, le condizioni dello sportivo sono subito apparse critiche. Ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, ha passato la seconda notte in terapia intensiva. Il quadro clinico resta grave ma stazionario. Con commozione e tanta speranza giungono le parole del presidente del Cip Molise, Donatella Perrella: «Ciao Alex, non avevo mai visto in una gara tutti i tifosi sostenere unanimi un solo concorrente. Ma tu sei Zanardi… la gara x la vita l’hai già vinta una volta e ora ci stringiamo fortemente a te x affrontare questa altra difficile prova. Nell’attesa di rivedere il tuo accattivante sorriso, rivolgiamo una unanime preghiera a Dio affinché la Sua Volontà sia la nostra. Il Cip Molise è attonito ma, con il fiato sospeso, siamo fiduciosi in un tuo pronto risveglio. Ce la farai Campione».