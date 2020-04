Incidente al quadrivio di Venafro, furgone contro il semaforo

Furgone va a sbattere contro un semaforo al quadrivio di Venafro. Due le persone a bordo, per entrambe solo contusioni. L’uomo al volante del furgone ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia e per evitare lo scontro con un’altra auto.

Sul posto sono giunte le Forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.