Incidente al maneggio: resta ricoverata in prognosi riservata la 15enne caduta da cavallo

Intanto la Polizia si è recata in ospedale e al maneggio per acquisire tutte le informazioni utili al caso

E’ ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva dell’Istituto Neuromed di Pozzilli la 15enne che nella giornata di ieri, venerdì 24 febbraio, ha riportato un grave trauma cranico dopo una caduta da cavallo in un maneggio di Termoli. La giovane è costantemente monitorata e la prognosi resta riservata. Nel pomeriggio di ieri, dopo essere stata sottoposta a diversi accertamenti all’ospedale San Timoteo di Termoli dove era stata trasportata d’urgenza i medici hanno deciso per il trasferimento al Neuromed. Intanto la Polizia, come da prassi, si è recata in ospedale e al maneggio per acquisire tutte le informazioni utili al caso. Tutta la città si è stretta attorno ai familiari della giovane in attesa nella speranza di ricevere qualche buona notizia.