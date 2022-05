Incidente a Vairano Patenora sulla Venafrana: tre persone ferite, disagi per il traffico dal Molise

Un grave incidente si è verificato lungo la statale 85, conosciuta anche come “Venafrana”, nel comune di Vairano Patenora, in provincia di Caserta. Tre persone sono rimaste ferite nello scontro tra due auto. La dinamica e le cause del sinistro stradale sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti al nosocomio più vicino e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Disagi per il traffico da e per Isernia. Per i veicoli diretti a Venafro/Isernia è stato deviato sulla strada statale 6 Casilina, mentre per i veicoli provenienti da Venafro/Isernia è stato deviato verso l’uscita al km 1,100 sulla strada provinciale. La carreggiata è rimasta temporaneamente chiusa per consentire gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine e le operazioni di rimozione dei veicoli coinvolti nello schianto.