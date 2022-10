Incidente a Porticone: auto investe persona all’incrocio con via Torino

Incidente all’incrocio di via del Mare con via Torino, questa mattina, lunedì 3 ottobre a Termoli, poco prima delle 11. Stando alle primissime ricostruzioni un auto avrebbe investito una persona che stava facendo attività fisica.

Sembrerebbe fortunatamente nulla di grave per l’uomo che sarebbe stato soccorso in un primo momento sul posto dopo l’arrivo dell’ambulanza. Rallentamenti alla circolazione in quel tratto per via dell’orario di punta. Fortunatamente il runner non avrebbe riportato gravi ferite.