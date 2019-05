Incidente a Campodipietra: auto vola giù dal ponte. Ricerche in corso (FOTO)

CAMPODIPIETRA

Un brutto incidente si è verificato questa notte, in Contrada Vallerelle, lungo la strada che da Campodipietra conduce a Jelsi. Dalle prime informazioni raccolte un’auto sarebbe volata giù dal ponte ma nel mezzo, di cui ancora non si ha traccia, non risulterebbe esserci nessuno. Sconosciuta finora la dinamica dell’incidente. Incessanti le ricerche da parte di vigili del fuoco, Polizia e un’ambulanza del 118. In un primo momento sembrava che l’auto, finendo fuori strada, fosse finita giù dal ponte che sovrasta l’ex discoteca Impero.

AGGIORNAMENTI

(ORE 12,44) Sembra essersi risolto il giallo con riferimento all’incidente verificatosi questa notte in una strada comunale interna che da Campodipietra conduce a Gildone. É stata, infatti, ritrovata l’auto capovolta a seguito della caduta dal ponte con nessuno a bordo. I vigili del fuoco stanno rientrando, mentre l’ambulanza è ancora sul posto insieme alla Polizia che sta effettuando tutti i rilievi del caso al fine di comprendere la dinamica del sinistro.