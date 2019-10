Incidente a Campobasso, auto esce fuori strada

Scontro tra una Fiat Punto ed un tir. Traffico in tilt

Incidente qualche minuto fa, intorno alle ore 16.15 di oggi 31 ottobre 2019, lungo la strada alle spalle del pastificio Guacci. Una Fiat Punto è uscita fuori strada mentre scendeva via Tonino Armagno e si è scontrata con un tir che procedeva nel senso contrario. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia municipale e gli operatori del 118 per soccorrere i feriti. Fortunatamente gli occupanti della Punto non hanno riportato conseguenze gravi ma tanto spavento. Molto probabilmente l’incidente è stato causato dalla strada resa viscida dalla pioggia.